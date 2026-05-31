Jonathan Milan ha vinto in solitaria all'ultima occasione di gara, dimostrando una buona condizione. La sua vittoria è stata netta e senza contestazioni. Nel frattempo, l’allenatore ha commentato che Seixas si trova al livello di Vingegaard, non di Pogacar, e ha chiesto di lasciare tranquillo Finn. Nessun altro dettaglio su eventi o altre classifiche è stato fornito.

JONATHAN MILAN SI SBLOCCA ALL’ULTIMA OCCASIONE. Ha fatto tutto da solo anche stavolta. Ha vinto bene, la gamba c’era. Durante la tappa, prima della campana, c’è stato un attacco di Ganna: gli sono andati dietro Stuyven e Sobrero. In questo modo Magnier si è ritrovato senza Stuyven ed è stata una volata un po’ arrangiata. Per la Polti grandissimo risultato con Lonardi in seconda posizione. Ganna ha fatto tutto un giro da solo con Sobrero e Stuyven a ruota, non ha chiesto un cambio. C’è stata una bella battaglia nel circuito di Roma. MILAN RENDE SODDISFACENTE IL BILANCIO DELLA LIDL-TREK. Questa vittoria salva il Giro della Lidl-Trek: Ciccone ha vinto la classifica degli scalatori e ha indossato per un giorno la maglia rosa, Derek Gee è finito nei primi 5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ‘La Fagianata’ di Magrini: “Seixas al livello di Vingegaard, non di Pogacar. Lasciamo tranquillo Finn”

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