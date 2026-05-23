Vingegaard ha vinto la tappa con un margine minimo. È certo che sta partecipando a questa corsa con un obiettivo preparatorio per il Tour. Un commentatore ha espresso preoccupazione per Pellizzari, mentre ha sottolineato che Hindley merita rispetto. Vingegaard si trova al 70% della condizione, secondo le stime.

VINGEGAARD VINCE AL MINIMO SINDACALE. E’ sicuro che sta correndo con margine, sta facendo un lavoro in vista del Tour. Non era sicuramente a tutta, credo fosse al 70%. Poi per carità, va forte lo stesso. Anche Piganzoli, che gli faceva l’andatura, non era a tutta. Il danese sta vincendo il Giro col minimo sindacale. LA REAZIONE DI GIULIO PELLIZZARI. Pellizzari ha fatto una salita più di testa che di gambe. Non sta ancora bene al 100%. Lo ha destabilizzato questo disturbo che ha avuto, che non è passato del tutto. Adesso è ancora in gioco per il podio. Che stia dietro in gruppo non è una novità, approccia le salite così: è un suo modo di correre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ‘La Fagianata’ di Magrini: “Vingegaard al 70%; ho una paura per Pellizzari. Hindley? Ci vuole rispetto”

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