‘La Fagianata’ di Magrini | Vingegaard al 70%; ho una paura per Pellizzari Hindley? Ci vuole rispetto

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vingegaard ha vinto la tappa con un margine minimo. È certo che sta partecipando a questa corsa con un obiettivo preparatorio per il Tour. Un commentatore ha espresso preoccupazione per Pellizzari, mentre ha sottolineato che Hindley merita rispetto. Vingegaard si trova al 70% della condizione, secondo le stime.

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VINGEGAARD VINCE AL MINIMO SINDACALE. E’ sicuro che sta correndo con margine, sta facendo un lavoro in vista del Tour. Non era sicuramente a tutta, credo fosse al 70%. Poi per carità, va forte lo stesso. Anche Piganzoli, che gli faceva l’andatura, non era a tutta. Il danese sta vincendo il Giro col minimo sindacale. LA REAZIONE DI GIULIO PELLIZZARI. Pellizzari ha fatto una salita più di testa che di gambe. Non sta ancora bene al 100%. Lo ha destabilizzato questo disturbo che ha avuto, che non è passato del tutto. Adesso è ancora in gioco per il podio. Che stia dietro in gruppo non è una novità, approccia le salite così: è un suo modo di correre. 🔗 Leggi su Oasport.it

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