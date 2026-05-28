Durante la tappa, si prevedeva una fuga, ma sono arrivati i velocisti. La corsa si è svolta in modo insolito, con alcuni favoriti che non si sono mostrati all’altezza. In particolare, un ciclista non ha dato il massimo sul muro, limitando le possibilità di una fuga. La volata finale ha visto protagonisti i velocisti, mentre alcuni atleti non sono riusciti a mantenere il ritmo. La tappa si è conclusa senza cambiamenti significativi in classifica.

ASPETTI LA FUGA E ARRIVANO I VELOCISTI. E’ stata una tappa anomala, io pensavo arrivasse la fuga. Narvaez non aveva le gambe dei giorni migliori, sul muro non si è mai visto. Lo sprint non era atteso. E’ stata una bella volata, Stuyven è stato micidiale nel pilotare Magnier fuori dalla mischia. Bravo Zambanini, che ha fatto una volata di posizione. Oggi ha vinto il più forte: il francese si merita la maglia ciclamino. MILAN SENZA UN ULTIMO UOMO. Il problema è che gli manca l’ultimo uomo che lo porti fuori nel finale. Consonni non è riuscito a dargli una mano in questo Giro. Magnier invece ha avuto Stuyven: questa è la grande differenza. Non penso che Milan abbia problemi fisici, altrimenti non sarebbe arrivato neanche in volata in una tappa come oggi e con un muro come quello di Ca’ del Poggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ‘La Fagianata’ di Magrini: “A Milan manca l’ultimo uomo. Vingegaard vuole pareggiare Pogacar”

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