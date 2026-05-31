La dura vita di un comune italiano in Svizzera

Da ilpost.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Comune di Campione d’Italia ha annunciato il dissesto finanziario dopo che il fallimento del casinò ha ridotto drasticamente le entrate. La gestione del debito ha portato a un nuovo piano di rientro e a una richiesta di aiuti alle autorità italiane e svizzere. La situazione ha portato alla sospensione dei servizi essenziali e a una crisi economica che coinvolge la comunità locale. La decisione di dichiarare il dissesto è stata presa nelle ultime settimane.

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La Corte dei conti, l’organo statale che vigila sulla gestione delle risorse pubbliche, ha indicato Campione d’Italia come il caso di dissesto finanziario più critico tra i comuni della Lombardia. I motivi sono diversi, ma hanno più o meno tutti a che fare con una particolarità che rende Campione molto noto anche se è un posto isolato e piccolo, che non arriva a 2mila abitanti: si trova interamente nel territorio della Svizzera (è cioè un’“exclave”, peraltro l’unica italiana). Dipende dalla Svizzera per molti servizi pubblici, come la sanità e i trasporti, e per questo deve sostenere costi molto più alti rispetto agli altri comuni italiani.... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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