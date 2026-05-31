la dura vita di un comune italiano in svizzera

Notizia in breve

Il Comune di Campione d’Italia ha annunciato il dissesto finanziario dopo che il fallimento del casinò ha ridotto drasticamente le entrate. La gestione del debito ha portato a un nuovo piano di rientro e a una richiesta di aiuti alle autorità italiane e svizzere. La situazione ha portato alla sospensione dei servizi essenziali e a una crisi economica che coinvolge la comunità locale. La decisione di dichiarare il dissesto è stata presa nelle ultime settimane.