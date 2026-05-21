Amministrative la sfida nell’enclave di Campione d’Italia | il piccolo Comune italiano in Svizzera che vota sul futuro del Casinò

Il 24 e 25 maggio si svolgono le elezioni amministrative in diverse località italiane, tra cui un piccolo Comune situato in un’enclave svizzera. Si tratta di Campione d’Italia, un territorio italiano immerso nel Canton Ticino, che si affaccia sul lago di Lugano. La consultazione riguarda anche la decisione sul futuro del Casinò locale, un’istituzione storica per questa enclave. La particolarità della situazione ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le dinamiche elettorali nelle aree di confine.

Nelle amministrative del 24 e 25 maggio, oltre ai grandi capoluoghi, va al voto anche un piccolo Comune lombardo dalla storia piuttosto unica: Campione d’Italia, enclave italiana incastonata nel Canton Ticino, circondata dalla Svizzera e affacciata sul lago di Lugano. Qui è alle porte un passaggio politico delicato, dopo anni difficili segnati dal fallimento del Casinò, dal dissesto finanziario del Comune e poi dalla riapertura della casa da gioco. Sul tavolo, infatti, c’è il futuro del modello economico costruito attorno al Casinò. Campione è un’anomalia geografica, amministrativa e politica: è Italia, ma non confina con l’Italia. È in provincia di Como, ma per arrivarci si passa dalla Svizzera. 🔗 Leggi su Open.online

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