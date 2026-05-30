Il terzino svedese in prestito alla Juventus non parteciperà al Mondiale a causa di un infortunio. Le sue condizioni sono state aggiornate, confermando l’impossibilità di scendere in campo durante il torneo. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura dell’infortunio o sui tempi di recupero. La sua assenza sarà una mancanza per la nazionale svedese nel corso della competizione.

sulle condizioni dell’esterno in prestito alla Juventus. Pessima notizia per la Juventus e per la Nazionale svedese: Emil Holm è ufficialmente costretto a saltare gli imminenti Mondiali. Il difensore bianconero ha riportato un serio infortunio muscolare che lo costringerà a uno stop di diverse settimane. Una diagnosi impietosa che lo ha spinto ad abbandonare immediatamente il ritiro scandinavo per iniziare il percorso riabilitativo. Lo rende noto la Federazione svedese. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il commissario tecnico Graham Potter non ha nascosto la propria amarezza per l’accaduto: « È un grande dispiacere perdere Emil in questa fase cruciale, gli siamo vicini e gli auguriamo un rapido recupero ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Holm: il terzino salterà il Mondiale con la Svezia. Le ultimissime

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Infortunio Holm, come sta il terzino della Juve? Le ultimissime dalla Continassa non lasciano dubbi! I dettagliNella giornata alla Continassa, la Juventus ha ripreso gli allenamenti sotto la guida di Luciano Spalletti, con il focus sulla preparazione dopo la...

Infortunio Scamacca, brutte notizie per Palladino e… per Gattuso! Salterà il playoff Mondiale, le ultimissimeGianluca Scamacca si è infortunato durante un allenamento e ha riportato una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro.