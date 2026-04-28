Il mercato si sta avvicinando e le trattative per i prestiti stanno entrando nel vivo. Tra i nomi che potrebbero tornare a disposizione delle loro squadre ci sono alcuni calciatori in prestito che si trovano in una fase di valutazione. Le società stanno analizzando le opzioni, considerando le variabili legate alle prossime mosse e alle possibilità di reintegro nelle rose. La situazione di alcuni giocatori è ancora in evoluzione e potrebbe riservare sorprese.

Il mercato alle porte dovrà imporre riflessioni serie anche alla voce prestiti. Ci sono giocatori di ritorno da valutare: in primis Antonio Raimondo (22), classe 2004 che si gioca la serie A con il Frosinone e che ha tagliato il traguardo della doppia cifra (10 gol e 1 assist) con i ciociari: ora o mai più, verrebbe da dire, considerato che c’è un Dallinga sempre più in bilico e destinato all’addio. Dal prestito difficilmente rientrerà Fabbian: la Fiorentina potrebbe tagliare domenica il traguardo della salvezza aritmetica facendo scattare il riscatto obbligato del centrocampista e i primi 16 milioni di incasso per il club rossoblù, che...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le variabili. Da Holm a Raimondo. Quelli che possono tornare dal prestito

Notizie correlate

L’Iran richiama le calciatrici che hanno ottenuto asilo in Australia: «Squilibrio emotivo causato da Usa e Israele, possono tornare in sicurezza»L’Iran ha chiesto il rientro in patria delle calciatrici che avevano sfidato il regime chiedendo e ottenendo asilo politico in Australia, dove si...

Juventus Women, quali giocatrici possono rientrare dal prestitoHjulmand Juve opzione destinata a tramontare: sul danese sta lavorando senza sosta quella big europea! Le ultimissime Mercato Juve, unione d’intenti...