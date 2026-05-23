Il ciclista danese ha vinto la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026, da Aosta a Pila, in solitaria. Con questa vittoria, ha conquistato la maglia rosa, indossandola per la prima volta in questa edizione. La sua affermazione è stata accolta con entusiasmo tra i presenti. Ha dichiarato che questa è la vittoria che ricorderà di più. La gara prosegue con altri corridori in corsa per la maglia rosa e le altre classifiche.

Jonas Vingegaard si prende il Giro d’Italia 2026. Il campione danese mette il sigillo nell’attesissima quattordicesima tappa da Aosta a Pila, trionfando a braccia alzate in solitaria e diventando la nuova maglia rosa. Impressionante la progressione sulla salita finale da parte di Vingegaard, che ha fatto il vuoto alle sua spalle, vincendo con 49 secondi di vantaggio su un ottimo Felix Gall. Terzo posto per l’australiano Jai Hindley a 58 secondi, che ha staccato proprio nell’ultimo chilometro la coppia italiana formata da Davide Piganzoli e dal compagno di squadra Giulio Pellizzari, rispettivamente quarto e quinto ad un minuto e tre secondi.... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jonas Vingegaard vince e indossa la maglia rosa: “Questa è la vittoria che ricorderò di più”

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