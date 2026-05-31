Il trasferimento del piccolo De Bruyne ha suscitato speculazioni sulla possibile partenza del padre, Kevin, da Napoli. La dichiarazione di De Bruyne dal Belgio, in cui esprime soddisfazione per l'addio di un allenatore, ha alimentato sospetti di divisioni interne allo spogliatoio. Non ci sono conferme ufficiali su eventuali cambiamenti di squadra o movimenti di giocatori. La situazione rimane sotto osservazione, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.

La pesante bordata di De Bruyne dal Belgio ha indubbiamente colpito nel segno. Quel suo “contento che Conte vada via” è un indizio lampante che una parte dello spogliatoio ha remato contro contro. Il centrocampista belga, ricordiamolo, era stato un regalo di nozze per Allegri e, dopo la permanenza di Conte, ha faticato a trovare una collocazione tattica, apparendo come una pallida controfigura del leggendario centrocampista che è stato. Ora, un indizio sul suo futuro potrebbe arrivare direttamente dal profilo Instagram della Real Casarea, squadra dove gioca il piccolo Rome De Bruyne. Il post della Real Casarea su De Bruyne. Si legge nel video: “ Rome De Bruyne. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Casarea saluta il piccolo De Bruyne: vuol dire che papà Kevin lascia Napoli?

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