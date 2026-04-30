Corriere dello Sport | Napoli ha stregato Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne e il Napoli sono al centro di un possibile trasferimento. Secondo fonti sportive, il calciatore belga potrebbe essere interessato a un futuro in Italia, con il club partenopeo che avrebbe mostrato interesse per l’acquisto. La trattativa, però, non è ancora stata ufficializzata, e restano da definire dettagli contrattuali e accordi tra le parti coinvolte.

"> Kevin De Bruyne e il Napoli, un binomio destinato a proseguire. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il centrocampista belga si prepara a essere uno dei protagonisti del centenario azzurro, con un futuro che, salvo clamorosi colpi di scena, sarà ancora legato al club partenopeo. Secondo quanto sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la prima stagione italiana del talento ex City è stata segnata da più ombre che luci, complice una sfortuna che ne ha limitato l’impiego. Fabio Mandarini, nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, ricostruisce il momento chiave: l’infortunio del 25 ottobre, arrivato proprio dopo aver segnato su rigore contro l’Inter.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli ha stregato Kevin De Bruyne” Napoli, tifosi azzurri arrabbiati con Kevin De Bruyne Notizie correlate Leggi anche: Corriere dello Sport: “Kevin De Bruyne è tornato e ha cambiato il volto del Napoli” Corriere dello Sport: “Napoli, coppia inedita: Alisson-De Bruyne per accendere l’attacco”Corriere dello Sport: “Napoli, coppia inedita: Alisson-De Bruyne per accendere l’attacco”"> Una nuova soluzione per riaccendere il Napoli nel momento... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Hojlund in dubbio per Napoli-Cremonese: titolare o no? Giovane o De Bruyne, chi gioca al suo posto in caso di forfait per infortunio; Addio Lukaku e De Bruyne, il Napoli scommette su Kean, Rios e Gila: il piano di Manna per ricostruire; Corriere dello Sport: Napoli ha stregato Kevin De Bruyne; De Bruyne, la reazione alla sostituzione per disperazione di Conte in Napoli-Lazio. Corriere dello Sport: Napoli ha stregato Kevin De BruyneKevin De Bruyne e il Napoli, un binomio destinato a proseguire. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il centrocampista belga si prepara a essere uno dei protagonisti del centenario ... napolipiu.com Corriere dello Sport: Napoli, coppia inedita: Alisson-De Bruyne per accendere l’attaccoI due si erano già incrociati contro il Torino, ma in un’alternanza: uno dentro, l’altro fuori. Adesso, invece, come sottolinea Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, c’è la concreta possibilità di ... napolipiu.com Kevin De Bruyne potrebbe restare a Napoli anche nella prossima stagione - facebook.com facebook Il sorriso per il primo gol su azione di in #SerieAEnilive Tutto merito del recupero da karateka di McTominay Guarda il secondo tempo di #NapoliCremonese, LIVE su #DAZN #DAZNBetClub x.com