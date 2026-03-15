Nel match contro il Lecce, il Napoli è sceso in campo con e senza Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, che ha disputato poche partite questa stagione a causa di un infortunio, ha comunque un impatto evidente quando è presente. La differenza tra le due formazioni è evidente, considerando la presenza o l’assenza di De Bruyne sul terreno di gioco.

Kevin De Bruyne ha giocato davvero poco nel Napoli in questa stagione a causa del lungo infortunio che lo ha costretto ai box, ma non si può non notare la differenza di quando il campione belga è in campo. È rientrato da sole due gare, eppure sono due gare che non si fa altro che parlare di lui. Impossibile, come scrive la Gazzetta dello Sport, non considerare la doppia partita del Napoli contro il Lecce: una senza Kevin ed una con. Leggi anche: Forse è il caso di inserire Kevin De Bruyne nell’antologia della poesia napoletana “ C’è stata una partita senza De Bruyne: è durata quarantacinque minuti, l’ha giocata bene il Lecce e malissimo il Napoli ed è finita 0-1. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Contro il Lecce c’è stato un Napoli senza De Bruyne e uno con Kevin (Gazzetta)

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