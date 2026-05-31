La caccia punta a essere più etica e sostenibile, richiedendo maggiore sensibilità. Oltre a questa attività, si evidenziano impegni per la tutela della biodiversità, la pulizia del territorio e la protezione dell’ambiente. Le iniziative mirano a integrare pratiche di gestione della fauna con interventi di conservazione e tutela del patrimonio naturale. Non sono previsti cambiamenti normativi, ma si insiste sulla responsabilità degli operatori e sulla necessità di rispettare le normative vigenti.

Non solo caccia. Ma anche salvaguardia della biodiversità, pulizia del territorio e attività di tutela dell’ambiente. "Vogliamo portare nel mondo venatorio maggiore sensibilità", spiega la coordinatrice delle cacciatrici Federcaccia provincia di Macerata, Ilenia Paggi. Il gruppo, nato un paio di anni fa a una cena tra donne unite dalla stessa visione, è molto variegato, per età e professioni. Valeriya Sokha, 26 anni di Montecosaro, operaia in un’azienda calzaturiera, fa parte del coordinamento Giovani Fidc; ha iniziato a 12 anni col tiro a volo e ha scoperto il mondo venatorio nel 2022, tramite alcuni amici. Stefania Natali, 54 anni, laureata in Scienze politiche e relazioni internazionali, è un’agente immobiliare di Matelica, mamma di due figlie e nonna di una bimba; ha preso la licenza seguendo la passione del suo compagno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La caccia scommette sul futuro: "Può essere etica e sostenibile. Serve maggiore sensibilità"

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