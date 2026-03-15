Signa scommette sul Montalbano La sfida del turismo sostenibile

Signa ha deciso di investire nel progetto “La Trave del Montalbano”, che coinvolge dieci Comuni distribuiti tra tre Province. L’iniziativa mira a promuovere un turismo lento incentrato su paesaggi, tradizioni e sapori locali. Il percorso si propone di collegare i diversi territori attraverso un itinerario che invita a scoperte autentiche e sostenibili. La proposta è stata annunciata come una sfida nel settore del turismo regionale.

Signa scommette su “ La Trave del Montalbano “, progetto che lega dieci Comuni diversi, in tre Province, con l’obiettivo di lanciare un turismo lento, fatto di scoperte, paesaggi, sapori e tradizioni. “La Trave“, presentata nei giorni scorsi proprio a Villa Castelletti, unisce Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Serravalle Pistoiese e Quarrata per la provincia di Pistoia; Carmignano e Poggio a Caiano per Prato; Signa come unica realtà della piana fiorentina; Vinci, Capraia e Limite sempre in provincia di Firenze, ma sul fronte empolese. Tutte queste amministrazioni hanno scelto di intraprendere un percorso per valorizzare il patrimonio paesaggistico, culturale ed economico del Montalbano, seguendo il modello di quanto fatto con successo dal Chianti o dalla Val d’Orcia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Signa scommette sul Montalbano. La sfida del turismo sostenibile Articoli correlati Leggi anche: La Trave del Montalbano. Un patto fra dieci Comuni per far decollare il turismo Xiaomi Vision Gran Turismo, quando la Cina sfida l’Europa sul terreno del design‹ › 1 / 7 xiaomi vision gran turismo ‹ › 2 / 7 xiaomi vision gran turismo ‹ › 3 / 7 xiaomi vision gran turismo ‹ › 4 / 7 xiaomi vision gran turismo ‹...