Allegri il futuro passa dall’Europa Verona può essere già un bivio | Momenti duri serve serenità

In vista della trasferta al Bentegodi, il futuro dell'allenatore si gioca in una partita che potrebbe pesare molto sulla sua permanenza. La sfida contro il Verona, considerata cruciale, si svolge in un momento difficile per la squadra. Tuttavia, l'attenzione si sposta anche su altri aspetti, con il focus che si sposta sull'importanza di mantenere serenità in un periodo complicato.

Conta la trasferta del Bentegodi. Vale quasi una stagione. Eppure, il match con il Verona cade in secondo piano. E non era possibile altrimenti dopo una settimana simile, passata nel rincorrersi di voci su ruggini, rotture prossime. e il futuro di Max Allegri. Il tecnico livornese non lo dice, mai. Quel "resto", diretto, non viene affidato alle telecamere, né ai giornalisti che battono sul chiodo. L’intenzione c’è, ma serve sedersi intorno ad un tavolo, programmare, per quanto tutto da sempre giri intorno al risultato. Il pranzo con Furlani, avvolto nell’iconica cravatta gialla alla Galliani, e Tare, non può bastare se è solo un passaggio....🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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