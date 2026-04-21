Un museo senza fine Il Centre Pompidou-Metz

A Napoli arriva il Centre Pompidou-Metz, uno dei musei più importanti d’Europa dedicato all’arte contemporanea. L’istituzione sarà protagonista del 24° appuntamento della rassegna Narrare il Patrimonio Museale, promossa dalla Fondazione Ezio De Felice. La presenza del museo si inserisce in un calendario di eventi dedicati alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio artistico, con un focus particolare sull’arte moderna e contemporanea.

Arriva a Napoli il Centre Pompidou-Metz, tra le principali istituzioni museali europee dedicate all’arte contemporanea: sarà protagonista del 24° appuntamento della rassegna Narrare il Patrimonio Museale, promossa dalla Fondazione Ezio De Felice.L’incontro, dal titolo “Un museo senza fine. Il.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Un museo senza fine: il modello Pompidou arriva a Napoli. Incontro con Chiara ParisiIl museo non più come contenitore, ma come organismo vivo, capace di prendere posizione sul presente. Un’opera in più per il museo Byron. Esposta dopo la fine del restauroUna nuova acquisizione è stata perfezionata per i Musei Byron e del Risorgimento e rappresenta una occasione preziosa per una visita in occasione... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Un museo senza fine, l’esperienza del centro Pompidou-Metz a Napoli; Napoli | Un Museo Senza Fine. il Centre Pompidou Metz; Joan Miró: per poi arrivare all’anima, aperta fino al 26 aprile la mostra alla Pietrasanta; Tra mare, vulcani ed enoturismo, presentata al Vinitaly l’8ª edizione di ‘Eruzioni del Gusto. Un museo senza fine: il modello Pompidou arriva a Napoli. Incontro con Chiara ParisiIl museo non più come contenitore, ma come organismo vivo, capace di prendere posizione sul presente. È questa l'idea al centro di 'Un museo senza fine. Il Centre Pompidou - Metz' , incontro ... virgilio.it UN MUSEO SENZA FINE. IL CENTRE POMPIDOU-METZ - CHIARA PARISI facebook