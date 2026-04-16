Un museo senza fine | il modello Pompidou arriva a Napoli Incontro con Chiara Parisi

A Napoli si apre una nuova proposta culturale che trasforma il concetto di museo tradizionale, ispirata al modello del Pompidou. Chiara Parisi, responsabile della struttura, spiega come l’istituzione si stia evolvendo diventando un organismo dinamico, in grado di riflettere e intervenire sul presente. La rivoluzione riguarda meno l’edificio e più il modo di concepire e vivere le esposizioni.

Il museo non più come contenitore, ma come organismo vivo, capace di prendere posizione sul presente. È questa l’idea al centro di “Un museo senza fine. Il Centre Pompidou-Metz”, incontro in programma giovedì 23 aprile alle 18 al Teatro di Palazzo Donn’Anna, nell’ambito della rassegna Narrare il Patrimonio Museale promossa dalla Fondazione Ezio De Felice. Protagonista sarà Chiara Parisi, storica dell’arte e direttrice del Centre Pompidou-Metz, tra le figure più autorevoli della scena internazionale contemporanea. A introdurre l’appuntamento sarà Roberto Fedele, mentre le conclusioni saranno affidate ad Angela Tecce, presidente della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Guerri Napoli, crisi senza fine: a Cantù arriva il sesto K.O. in fila Trading.net arriva in Italia con un modello che consente di imparare il trading senza rischiare capitale proprioLa piattaforma avvia la sua espansione internazionale dopo aver formato oltre 60.