Valentino Rossi torna in pista | Si ricomincia con la Bmw 46 sono felicissimo di essere qui

Valentino Rossi torna in pista per la stagione del GT World Challenge Europe, che inizierà questo fine settimana sul circuito del Paul Ricard, in Francia. Dopo aver salito sul podio in Australia a febbraio, il pilota è felice di riprendere le competizioni, questa volta con la BMW 46. La sua presenza nel campionato è stata annunciata con entusiasmo, e ora si prepara a disputare le prime gare della stagione.

Tavullia (Pesaro), 9 aprile 2026 — Archiviato il podio conquistato a febbraio in Australia, Valentino Rossi è pronto a tornare in pista per l’inizio del GT World Challenge Europe, che scatterà questo fine settimana sul tracciato francese del Paul Ricard. Il primo appuntamento stagionale coincide con la tradizionale 1000 chilometri, gara inaugurale dell’Endurance Cup, con partenza fissata sabato alle 18 dopo le qualifiche programmate alle 12.05. Giovanni Allevi compie 57 anni, i messaggi toccanti dei fan: “Continua a brillare di luce e poesia” Nuova stagione per il campione di Tavullia Per il campione di Tavullia si tratta dell’avvio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Valentino Rossi torna in pista: “Si ricomincia con la Bmw 46, sono felicissimo di essere qui” Valentino Rossi, festa 46+1 a Riccione: dal menù a "pista" ai baci con Francesca Sofia, foto e dettagli del compleannoPesaro, 23 febbraio 2026 - Valentino Rossi, 46+1: festa grande per il compleanno del Dottore che ha compiuto 47 anni il 16 febbraio. Valentino Rossi torna in pista: svelato dove correràValentino Rossi ha confermato che per la stagione 2026 prenderà parte a tutte le gare del GT World Challenge Europe Powered by AWS, il principale... Argomenti più discussi: Nuovo pupillo per Valentino Rossi: il futuro della MotoGP è già qui; Fatto fuori, neanche Valentino Rossi può farci nulla: perde la sella a 28 anni; Kimi Antonelli, una giornata al ranch di Valentino Rossi. FOTO e VIDEO; Bezzecchi, Kimi e Valentino, un pomeriggio a manetta al Ranch! Gli scatti social. Valentino Rossi torna in pista: Si ricomincia con la Bmw 46, sono felicissimo di essere quiGT World Challenge Europe, prima gara al Paul Ricard. Sabato alle 18 il via, dopo le qualifiche. Compagni del Dottore, Max Hesse e Dan Harper: Siamo giù andati veloci. Vediamo cosa possiamo fare ... ilrestodelcarlino.it 8 aprile 2001, Suzuka - Nel GP del Giappone Valentino Rossi e Max Biaggi arrivano ai ferri corti e danno inizio alle loro ostilità nella classe 500. #MemasGP #ValentinoRossi #MaxBiaggi - facebook.com facebook