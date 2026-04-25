Dopo aver ottenuto la pole position a Jerez, il pilota ha deciso di approfittare dei quattro minuti rimanenti per effettuare due giri supplementari in pit lane, compiendo una manovra improvvisa. Questa scelta ha attirato l'attenzione, considerando il tempo limitato a disposizione e le regole della sessione. La mossa ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori, mentre il pilota ha sfidato le consuete dinamiche di gara con una strategia fuori dal comune.

? Cosa sapere Marc Marquez effettua una manovra improvvisa in pit lane a Jerez dopo la pole.. Il pilota ha sfruttato i 4 minuti restanti per completare due giri extra.. Dopo aver conquistato la pole position a Jerez, Marc Marquez ha seminato Di Giannantonio nella pit lane con una manovra improvvisa, spiegando poi che il movimento verso il box era dettato solo dalla necessità di sfruttare i restanti 4 minuti prima della fine della sessione. Il clima all’interno del garage Ducati è stato caratterizzato da una nota di allegria quando i meccanici hanno scherzato con il pilota, paragonando la sua rapida deviazione verso il muretto alla giocosità di Yamal.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marquez sfida il tempo in pit lane: la mossa folle dopo la pole

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