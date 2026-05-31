Due serate di teatro dialettale sono in programma per celebrare l’80° anniversario della Repubblica. L’evento si svolgerà domani e martedì 2 giugno, con rappresentazioni in dialetto massese. Le due serate si terranno in un teatro locale, con compagnie di attori amatoriali e professionisti. La manifestazione prevede spettacoli di commedie e monologhi in lingua locale, senza altri interventi o interventi istituzionali. L’ingresso è gratuito e aperto al pubblico.

Due serate con il dialetto massese per celebrare la Repubblica: domani e martedì 2 giugno alle 21,15 al Teatro dei Servi va in scena “ La bela d’i tre aranci ” di Fabio Cristiani che la interpreta con Irene Baruffetti, Federico Mariotti, Barbara Bassi, Achille Mariotti, Enrica Mosti, Giorgio Bondielli, Anna Maria Mosti, Stefania Cosseddu, Giusy Bugliani, Gioia Bondielli e Paolo Tassi. La regia è di Fernando Petroli; le musiche di Pietro Baruffetti saranno interpretate da Riccardo Albertini, Letizia Bonsignore, Anastasia Ossipova, Gabriele Tarabella e Domenico Veschi; in scena anche i ballerini Nicolò Castagnini e Louise Cresci. Le serate godono del patrocinio del Comune di Massa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’80° della Repubblica con il teatro dialettale

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