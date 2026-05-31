Kymco lancia il Micare 125 | leggero essenziale e low cost

Notizia in breve

Kymco ha presentato il Micare 125, uno scooter compatto e leggero con ruota bassa e pedana piatta. Il modello, pensato per essere economico, ha un prezzo di listino di circa 2.300 euro. Con consumi che si aggirano intorno ai 50 kml, il Micare 125 si rivolge a chi cerca un mezzo essenziale e a basso costo. La produzione è destinata a un pubblico urbano e attento al risparmio.