Kymco lancia il Micare 125 | leggero essenziale e low cost
Kymco ha presentato il Micare 125, uno scooter compatto e leggero con ruota bassa e pedana piatta. Il modello, pensato per essere economico, ha un prezzo di listino di circa 2.300 euro. Con consumi che si aggirano intorno ai 50 kml, il Micare 125 si rivolge a chi cerca un mezzo essenziale e a basso costo. La produzione è destinata a un pubblico urbano e attento al risparmio.
Il mercato degli scooter 125 si prepara ad accogliere un nuovo protagonista, il nuovo Micare 125 di casa Kymco, un mezzo leggero, economico e chiaramente concepito per affrontare il traffico cittadino su base quotidiana. Con appena 108 kg di peso in ordine di marcia e un prezzo d’attacco piuttosto aggressivo di 2.190 euro (già in promozione a 2.090 euro), questa nuova proposta del marchio taiwanese punta infatti ad affermarsi nella fascia entry-level anche in virtù di una spiccata versatilità, di un look sufficientemente accattivante e di consumi decisamente ridotti. In termini di design, il Micare 125 sembra scegliere un approccio piuttosto pragmatico, che strizza l’occhio sia ai pendolari che a chi utilizza lo scooter come mezzo principale per muoversi nel traffico urbano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
KYMCO MICARE 125 FOR SALE
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