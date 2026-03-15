Trust lancia Vaiya Ferro e Ayda | la postazione low cost per lavorare meglio anche da casa

Trust presenta Vaiya, Ferro e Ayda, tre nuove postazioni pensate per facilitare il lavoro da remoto e migliorare l’esperienza quotidiana davanti al computer. Questi prodotti sono stati ideati come soluzioni economiche per creare uno spazio di lavoro più confortevole. La presentazione è avvenuta questa settimana, con l’obiettivo di offrire alternative pratiche alle postazioni improvvisate spesso utilizzate durante le ore di lavoro.

Giorgia canta 'La Cura Per Me' con una piccola fan. Il video dolcissimo Più concentrazione e meno fatica: ecco come le nuove periferiche low cost di Trust trasformano la tua giornata lavorativa Lavorare davanti al computer per ore è diventata la normalità. Ma tra call continue, notifiche, rumori di fondo e postazioni improvvisate, la giornata lavorativa rischia spesso di trasformarsi in una corsa a ostacoli. Comfort ed ergonomia non sono più dettagli secondari: incidono direttamente su concentrazione, benessere e produttività. Secondo recenti ricerche, una postazione non ottimizzata può ridurre la performance fino al 20–30%, mentre per molti professionisti le interruzioni legate a rumore e scomodità spezzano costantemente il flusso di lavoro. 🔗 Leggi su Today.it Articoli correlati Europa lancia droni low-cost: rivoluzione nella difesa aereaL’Europa lancia il progetto Leap: droni low-cost per la difesa aerea L’Europa si unisce per affrontare le minacce aeree con un progetto ambizioso: il... La città allontana anche i turisti, il caro prezzi spinge fuori Firenze le scolaresche e i gruppi low costFirenze, 21 febbraio 2026 – Il 70 per cento delle scolareche dirette a Firenze in gita sceglie di non pernottare in città.