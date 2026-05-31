Kvaratskhelia non dimentica | parole al miele dell’ex per il Napoli

Da spazionapoli.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Khvicha Kvaratskhelia ha rivolto parole positive all’ex compagno di squadra, commentando la vittoria del PSG contro l’Arsenal in finale di Champions League a Budapest. Le sue dichiarazioni sono state condivise online, attirando l’attenzione dei tifosi. La partita si è conclusa con il successo del PSG, mentre il calciatore georgiano ha espresso apprezzamento per l’ex compagno. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo a eventuali dettagli supplementari o altri aspetti della gara.

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Khvicha Kvaratskhelia ha pronunciato due parole che hanno fatto il giro del web subito dopo la finale di Champions League vinta dal PSG contro l’Arsenal a Budapest. Il georgiano, ancora legato emotivamente a Napoli, ha scelto di rispondere così a una giornalista italiana. Kvaratskhelia: il saluto a sorpresa nella mixed zone. La serata ungherese ha visto il Paris Saint-Germain conquistare la sua seconda Champions League consecutiva, con Kvaratskhelia tra i protagonisti della vittoria. Intervistato al termine della partita, l’ex azzurro ha inizialmente deviato le domande personali per esaltare il successo collettivo della squadra. “Questa è una vittoria di squadra, di un gruppo straordinario” ha ripetuto con convinzione durante le dichiarazioni ufficiali. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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