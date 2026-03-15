Il 14 marzo, Helena Prestes è stata ospite di Verissimo, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin. La modella brasiliana ha condiviso con il pubblico il suo stato d'animo attuale, tornando nello studio televisivo per raccontare il momento difficile che sta attraversando. Le sue parole hanno emozionato i fan presenti in studio e gli spettatori a casa.

Helena Prestes ha preso parte alla puntata di Verissimo, andata in onda il 14 marzo su Canale 5. La modella brasiliana ha fatto ritorno nello studio televisivo di Silvia Toffanin per parlare del momento difficile che sta vivendo. La donna ha di recente perso il padre Antonio dopo che era stato ricoverato in Brasile per un grave problema di salute. Un momento triste in cui la 35enne, ha potuto fare affidamento su Javier Martinez, il compagno conosciuto un anno fa all'interno del Grande fratello. Proprio il pallavolista argentino ha sorpreso Helena Prestes con un video-messaggio che è stato mostrato nello studio di Verissimo. In esso, l'uomo ha dichiarato: "il modo con cui ho cercato di starle vicino è sicuramente l' amore che abbiamo io e lei. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Javier Martinez, parole al miele per Helena Prestes a Verissimo: fan commossi

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