Il Napoli ha ottenuto una vittoria contro il Cagliari, la quarta consecutiva, rafforzando la sua posizione in classifica. Durante la partita, sono state pronunciate parole di stima nei confronti di McTominay, definito come il giocatore più determinante dopo Maradona. La squadra azzurra continua a raccogliere punti importanti in campionato, consolidando il suo cammino stagionale.

Il Napoli batte anche il Cagliari e conquista la quarta vittoria consecutiva. Punti importantissimi, che lanciano gli azzurri verso i primi posti in classifica. Se il Milan non dovesse vincere contro il Torino, infatti, la squadra di Conte sarebbe seconda in classifica. Una situazione difficile da immaginare qualche settimana fa. Con un McTominay così, però, tutto è possibile. Lo scozzese ha ricevuto grandi complimenti da parte del figlio di Diego Armando Maradona. McTominay strega tutti, anche il figlio di Maradona. Intervenuto durante la trasmissione ‘Terzo Tempo Calcio Napoli’ su Televomero, Diego jr ha dichiarato tutta la sua stima per Scott McTominay: “Dopo mio padre, McTominay è il giocatore più determinante della storia del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, parole al miele per McTominay: “Il più determinante dopo Maradona”

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