Una Champions League da extraterrestre Kvaratskhelia incarna il soprannome di Kvaradona | i numeri del georgiano

Khvicha Kvaratskhelia, con la maglia del Paris Saint-Germain, ha vissuto una stagione da record in Champions League 2024-25. Il calciatore georgiano, soprannominato “Kvaradona”, ha mostrato numeri eccezionali che lo hanno portato a essere uno dei protagonisti principali della competizione. La sua prestazione ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, contribuendo a un cammino di grande successo per il club parigino nella massima competizione europea.

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