Notizia in breve

La Juventus ha raggiunto un accordo con l'Uefa e ha incrementato le operazioni di compravendita di calciatori, migliorando la propria situazione finanziaria. Questi interventi consentiranno al club di mantenere un mercato attivo anche senza partecipare alla Champions League. La società ha comunicato che le strategie adottate stanno portando a un miglioramento dei conti. Le operazioni di player trading e l’accordo con l’ente regolatore sono stati definiti come fattori chiave per sostenere le attività di mercato nel prossimo futuro.