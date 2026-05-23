Juve i conti migliorano | accordo con Uefa e player trading permetteranno un mercato importante anche senza Champions
La Juventus ha raggiunto un accordo con l'Uefa e ha incrementato le operazioni di compravendita di calciatori, migliorando la propria situazione finanziaria. Questi interventi consentiranno al club di mantenere un mercato attivo anche senza partecipare alla Champions League. La società ha comunicato che le strategie adottate stanno portando a un miglioramento dei conti. Le operazioni di player trading e l’accordo con l’ente regolatore sono stati definiti come fattori chiave per sostenere le attività di mercato nel prossimo futuro.
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Juventus, i conti migliorano Ecco perché il mercato potrà essere ambizioso anche senza Champions ? facebook
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