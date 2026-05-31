Il Prefetto ha convocato i rappresentanti di Tim e Konecta per discutere della riduzione degli ordini. Tim ha deciso di dimezzare gli ordini a Konecta, mentre il Prefetto cerca di trovare una soluzione per tutelare i lavoratori coinvolti. La riunione si è svolta in un clima di confronto tra le parti, senza che siano stati comunicati dettagli specifici sulle decisioni prese o sui risultati dell'incontro.

? Domande chiave Come potrà il Prefetto evitare il taglio del volume d'affari?. Perché Tim ha deciso di dimezzare gli ordini a Konecta?. Quali percorsi di ricollocazione proporrà il tavolo istituzionale a Livorno?. Chi assumerà i lavoratori dopo la crisi del call center?.? In Breve Tim ridurrà il volume d'affari con Konecta dal 20% al 10% nei prossimi mesi.. Il Prefetto Dionisi punta su percorsi di ricollocazione per i dipendenti di Livorno.. La crisi riflette l'impatto tecnologico che trasforma il settore dei servizi di assistenza.. I sindacati chiedono l'intervento immediato del Ministero dello Sviluppo Economico.. Il Prefetto Dionisi convoca Tim per il futuro dei lavoratori Konecta a Livorno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Konecta, il Prefetto convoca Tim: si cerca una via per i lavoratori

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