Konate non rinnova con il Liverpool una opportunità per la Juve? La verità sulla possibile trattativa

Da juventusnews24.com 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Konate non ha rinnovato il contratto con il Liverpool e si libererà a fine stagione. La Juventus potrebbe valutare un investimento senza costi di trasferimento, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. La società bianconera monitora la situazione e valuta eventuali mosse per rafforzare la difesa. La trattativa non è ancora ufficiale e non ci sono dettagli sui tempi o sulle modalità.

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di Francesco Spagnolo Konate si libererà a zero in estate e potrebbe rappresentare una possibilità per la Juve. Ma l’ingaggio rende difficile la trattativa. Il calciomercato regala un clamoroso scossone che potrebbe cambiare i piani di molte big. Quando tutto sembrava ormai apparecchiato per il prolungamento del matrimonio sportivo tra i Reds e il loro centrale, la trattativa si è bruscamente e definitivamente arenat a. Konate si appresta così a salutare la Premier League alla naturale scadenza del suo accordo, prevista per il 30 giugno 2026, trasformandosi in uno dei pezzi pregiati più ambiti a livello internazionale. I retroscena di questo inatteso break-up sono stati svelati dagli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Morett o. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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