Konate non ha rinnovato il contratto con il Liverpool e si libererà a fine stagione. La Juventus potrebbe valutare un investimento senza costi di trasferimento, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. La società bianconera monitora la situazione e valuta eventuali mosse per rafforzare la difesa. La trattativa non è ancora ufficiale e non ci sono dettagli sui tempi o sulle modalità.

di Francesco Spagnolo Konate si libererà a zero in estate e potrebbe rappresentare una possibilità per la Juve. Ma l’ingaggio rende difficile la trattativa. Il calciomercato regala un clamoroso scossone che potrebbe cambiare i piani di molte big. Quando tutto sembrava ormai apparecchiato per il prolungamento del matrimonio sportivo tra i Reds e il loro centrale, la trattativa si è bruscamente e definitivamente arenat a. Konate si appresta così a salutare la Premier League alla naturale scadenza del suo accordo, prevista per il 30 giugno 2026, trasformandosi in uno dei pezzi pregiati più ambiti a livello internazionale. I retroscena di questo inatteso break-up sono stati svelati dagli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Morett o. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Konate non rinnova con il Liverpool, una opportunità per la Juve? La verità sulla possibile trattativa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rudiger alla Juve, l’affare si farà? Spunta la verità sulla possibile trattativa per il tedesco. Gli aggiornamentiNelle ultime ore si sono susseguite diverse voci riguardo a un possibile trasferimento di Rudiger alla Juventus.

Guardiola ct dell’Italia, solo una suggestione oppure un qualcosa di reale? La verità sulla possibile trattativaNegli ultimi giorni si sono susseguite voci riguardo a un possibile cambio sulla panchina della nazionale di calcio italiana, con il nome di...

Temi più discussi: Il Liverpool deve finalizzare al più presto il contratto di Ibrahima Konate per assicurarsi il futuro della propria difesa.; Konaté dice addio al Liverpool: piace anche in Serie A; TRIBUNA.COM * PREMIER LEAGUE: PERCHÉ IL POSSIBILE ADDIO DI KONATÉ NON SPAVENTA IL LIVERPOOL: IL CLUB È CONVINTO DI AVER ACQUISTATO I MIGLIORI GIOVANI DIFENSORI CENTRALI D’ITALIA E DI FRANCIA; ?? BLITZ MILAN: DOPPIO INCONTRO! KONATÉ, PORTIERE JUVE, GLASNER, RANGNICK, CUESTA, XAVI… Pedro Porro (CPJtIESJ8Y).

#Konate non rinnova con il Liverpool e diventa il pezzo pregiato del mercato dei Difensori x.com

Konaté nel mirino della JuventusLa Juventus monitora Ibrahima Konaté in vista del 2027. Il difensore del Liverpool piace anche a Inter e Real Madrid e valuta il futuro. tuttojuve.com

Konaté lascia il Liverpool a parametro zero: Juve e Inter osservano, ma l’operazione è difficileIbrahima Konaté non rinnoverà con il Liverpool e si libererà a parametro zero. Juventus e Inter seguono la situazione, ma costi e commissioni rendono l’affare complicato. tuttojuve.com