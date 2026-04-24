Guardiola ct dell’Italia solo una suggestione oppure un qualcosa di reale? La verità sulla possibile trattativa

Negli ultimi giorni si sono susseguite voci riguardo a un possibile cambio sulla panchina della nazionale di calcio italiana, con il nome di Guardiola al centro delle speculazioni. Secondo alcune fonti, la trattativa tra l’allenatore e la federazione potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte, e la faccenda resta ancora nel campo delle ipotesi.

di Francesco Spagnolo Guardiola ct dell’Italia, la situazione potrebbe diventare concreta nel corso delle prossime settimane. La verità sulla trattativa per lo spagnolo. l panorama calcistico italiano attraversa uno dei suoi momenti più bui, ma proprio dalle macerie emerge un’ipotesi che accende la speranza dei tifosi e degli addetti ai lavori: l’approdo di Guardiola sulla panchina della Nazionale. Nonostante le difficoltà oggettive, l’idea di vedere lo spagnolo sulla panchina dell’Italia resta complessa, ma non può essere liquidata come una fantasia senza basi, specialmente ora che il fallimento per la terza qualificazione consecutiva ai Mondiali impone una svolta radicale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Guardiola ct dell’Italia, solo una suggestione oppure un qualcosa di reale? La verità sulla possibile trattativa Notizie correlate Guardiola e l’Italia, la suggestione e gli ostacoli: quanto è possibile davvero?Milano, 24 aprile 2026 - L’idea affascina e, ovviamente, accende il dibattito: vedere Pep Guardiola sulla panchina della Nazionale italiana è oggi... Leggi anche: Guardiola Italia, la suggestione azzurra prende forma: ecco perché vederlo come ct della Nazionale può essere più di un sogno! Altri aggiornamenti Temi più discussi: Guardiola-Italia: c'è il problema dell'ingaggio. Ma con gli sponsor si potrebbe aggirare; Edicola - ?? Guardiola e la suggestione commissario tecnico dell'Italia; Guardiola via dal Manchester City: vuole allenare una nazionale, suggestione Italia; Nazionale, il nuovo Ct che sogna Bonucci è un allenatore veramente top. Pep Guardiola prossimo ct dell’Italia: le parole di Bonucci, i retroscena e il nodo dello stipendioSe veramente c’è voglia di ricominciare io ripartirei da Pep Guardiola. L’idea l’ha buttata sul tavolo Leonardo Bonucci, durante i Laureus World Sports Awards 2026 a Madrid. L’ex difensore della Juv ... ilfattoquotidiano.it Pep Guardiola ct dell’Italia: novità importanti dall’InghilterraL’arrivo di Pep Guardiola sulla panchina della Nazionale italiana non è un miraggio ma una opzione concreta, anche se al momento ancora improbabile. Dall’Inghilterra arrivano i rumors sull’addio dell’ ... sportal.it #Guardiola ct #Italia Suggestione o qualcosa di reale facebook "Guardiola via dal #City, il sostituto è già avvisato": l'indiscrezione dall'Inghilterra x.com