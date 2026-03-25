Rudiger alla Juve l’affare si farà? Spunta la verità sulla possibile trattativa per il tedesco Gli aggiornamenti

Nelle ultime ore si sono susseguite diverse voci riguardo a un possibile trasferimento di Rudiger alla Juventus. Tuttavia, secondo fonti vicine alla società, le trattative non sono ancora state avviate e non ci sono conferme ufficiali in merito. Un esperto di mercato ha commentato che al momento non ci sono piani concreti per portare il difensore tedesco in bianconero.

Rudiger alla Juve, Moretto raffredda la possibilità dell’arrivo del tedesco in bianconero. Il Real Madrid punta a rinnovare il contratto al giocatore. Il calciomercato vive di suggestioni, e una delle più affascinanti delle ultime settimane riguarda il possibile ritorno in Italia di uno dei difensori più forti al mondo. Tuttavia, per chi sognava di vedere Rudiger alla Juve, le ultime notizie portano una decisa ventata di realismo. Matteo Moretto, esperto di mercato, ha fatto chiarezza sul suo canale YouTube, spiegando la reale situazione del centrale tedesco. Le voci su un possibile approdo di Rudiger alla Juve erano nate principalmente da un incrocio di natura tecnica e affettiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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