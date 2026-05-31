Ibrahima Konate dal Liverpool all’Inter potrebbe trasferirsi senza costi, con una bozza di accordo già discussa ad aprile. Il difensore francese è stato anche collegato alla Juventus. L’Inter mira a rafforzare il reparto difensivo e ha mostrato interesse per Konate nelle ultime settimane. La trattativa non è ancora ufficiale e non ci sono dettagli sui tempi o sulla durata del contratto.

Il difensore francese è stato accostato anche alla Juventus L’ Inter vorrebbe piazzare un grande colpo in difesa e negli ultimi due giorni è riemerso il profilo di Ibrahima Konate. Diverse fonti inglesi danno per certo il suo addio a zero al Liverpool, in buona sostanza il difensore transalpino non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno. Konate dal Liverpool all’Inter a zero: “Cifre alte” (Instagram) – Grafica di Calciomercato.it Il suo approdo all’Inter, o in generale nella nostra Serie A è tuttavia una possibilità piuttosto remota. Almeno il momento. Come sottolinea infatti Fabrizio Romano nel suo canale Youtube, infatti, il classe ’99 costerebbe uno sproposito tra cartellino, bonus vari e commissioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Konate dal Liverpool all’Inter a zero: “Bozza d’accordo ad aprile”

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Konaté a zero dal Liverpool, ma l’Inter resta alla finestra: ingaggio troppo alto, affare complicato per la Serie A. #Inter #Konate #Liverpool #Calciomercato #SerieA #Nerazzurri #TransferMarket x.com

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