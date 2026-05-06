La Juventus ha manifestato interesse per il difensore della Roma, Ndicka, nel corso delle ultime settimane. Secondo fonti di mercato, i bianconeri starebbero valutando un possibile scambio con il centrocampista Koopmeiners, anche se non ci sono ancora accordi definitivi. Ndicka, che ha giocato con continuità in stagione, presenta numeri che attirano l'attenzione del club torinese, mentre le trattative tra le due società sono ancora in corso.

di Francesco Spagnolo Ndicka alla Juve, i bianconeri continuano a seguire da vicino il difensore della Roma e in queste ultime ore si è parlato di uno scambio con Koopmeiners. Il calciomercato italiano inizia a scaldarsi e uno dei nomi che sta circolando con maggiore insistenza negli ambienti bianconeri è quello di Evan Ndicka. L’ipotesi di un trasferimento el difensore alla Juve non è solo una suggestione estiva, ma una possibilità concreta che poggia su basi tecniche e statistiche estremamente solide, maturate durante la sua esperienza con la maglia della Roma. Analizzando il rendimento del centrale ivoriano in Serie A, il primo dato che balza all’occhio è la sua incredibile continuità.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ndicka alla Juve, perché i bianconeri vogliono puntare su di lui? I numeri del difensore della Roma

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