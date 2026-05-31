Sono ripresi i contatti tra il club e l’attaccante Kolo Muani, con l’obiettivo di riaccendere le trattative per un suo possibile ritorno in Italia. La trattativa si era fermata in precedenza, ma ora ci sono state nuove comunicazioni tra le parti. Nessuna ufficializzazione è ancora arrivata, e le trattative continuano senza conferme. La volontà di riportarlo in squadra è stata manifestata, ma le negoziazioni sono ancora in corso.

di Andrea Bargione Mercato Juventus, si riaccende la pista Kolo Muani: nuovi contatti per riportarlo a Torino dopo i tentativi falliti. La Juventus è tornata sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante. Le incertezze legate al futuro di Dusan Vlahovic e la stagione al di sotto delle aspettative di Jonathan David spingono il club a valutare un rinforzo di peso per il reparto offensivo. Ultimissime Juve LIVE: la verità su Konate, idea Juan Jesus Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, tra le opzioni considerate è tornato a circolare con forza il nome di Randal Kolo Muani. La Juventus avrebbe già effettuato un nuovo sondaggio, dopo i tentativi andati a vuoto la scorsa estate — quando il mancato accordo portò alla rottura — e nella sessione invernale di gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, si riapre il dialogo: contatti per un possibile ritorno

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