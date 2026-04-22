Kolo Muani il francese è sempre caldo per l’attacco della Juventus Il centravanti ha le idee chiare su un possibile ritorno a Torino

Kolo Muani, attaccante francese, ha espresso interesse per un possibile ritorno alla Juventus, manifestando chiaramente le sue intenzioni. La società bianconera ha mostrato interesse nei suoi confronti, considerando il suo profilo adatto alle esigenze della squadra. La trattativa tra le parti è ancora in fase preliminare, senza dettagli ufficiali comunicati finora. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi futuri e dalle trattative tra i club coinvolti.

di Angelo Ciarletta Il profilo di Kolo Muani è sempre caldo per l’attacco della Juventus. Il calciatore transalpino ha le idee chiare su un possibile ritorno in bianconero. La Juve vuole tentare il colpaccio: Robert Lewandowski è l’obiettivo numero uno per rinforzare l’attacco. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero cerca un profilo capace di garantire 20 gol a stagione per colmare il gap con le rivali. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Il polacco rappresenta l’usato sicuro per tornare a vincere. Parallelamente, la società valuta altre piste per potenziare il reparto offensivo. Un nome sempre caldo è quello di Randal Kolo Muani. Il calciatore tornerà al PSG per fine prestito, ma vedrebbe di buon occhio un suo ritorno a Torino, dopo essere stato vicino alla firma già lo scorso gennaio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani, il francese è sempre caldo per l’attacco della Juventus. Il centravanti ha le idee chiare su un possibile ritorno a Torino Kolo Muani il PSG è arrabbiato con la Juventus Notizie correlate Kolo Muani Juventus, è sempre aperta la pista che porta al centravanti francese: per accontentare il PSG serve questa cifradi Redazione JuventusNews24Kolo Muani Juventus, resta aperta la pista che porta al bomber transalpino: per accontentare il PSG serve questa cifra La... Kolo Muani Juventus, l’obiettivo del centravanti francese e della società torinese è uno solo. Le ultime novitàKolo Muani Juventus, l’obiettivo del centravanti francese e della società torinese è uno solo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Juve, c'è concorrenza per Kolo Muani: minaccia inglese; Juve, allarme Reds: su Kolo Muani si inserisce il Liverpool. Le contromosse bianconere; La Juventus rischia di farsi soffiare Kolo Muani: un top club di Premier League si inserisce nella corsa al francese; Juventus, concorrenza del Liverpool per Kolo Muani: può essere il sostituto di Salah. Le mosse di Comolli per anticipare i Reds. Kolo Muani Juventus, i bianconeri insistono per l’attaccante francese. C’è da battere questa concorrenza. Cosa sta accadendoKolo Muani Juventus, il francese resta un obiettivo per i bianconeri. Ma il Liverpool è pronto a mettere i bastoni fra le ruote a Comolli ... juventusnews24.com Il Liverpool punta Kolo Muani. La Juventus però non molla: contatti frequenti con l’agente del giocatoreStando a quanto afferma Gazzetta.it, il Liverpool sarebbe interessato a Randal Kolo Muani. Il francese resta il sogno di mercato della Juventus che in estate spera di poterlo riportare a Torino. tuttojuve.com Attacco Juve Sempre caldo Kolo Muani - facebook.com facebook #KoloMuani #Juventus C'è la concorrenza di questa squadra x.com