Kolo Muani ha comunicato ai dirigenti della Juventus la sua volontà di tornare in bianconero. L’attaccante ha preso una decisione importante, che potrebbe influenzare il mercato della squadra. La trattativa tra il giocatore e il club è in corso, ma ancora non ci sono conferme ufficiali sul suo ritorno a Torino. La situazione rimane sotto osservazione.

Kolo Muani Juventus, il calciatore sembra avere detto ai bianconeri la volontà di tornare a Torino. Le ultime su questa possibile trattativa. La Juventus non si ferma al campo. Sebbene l’obiettivo immediato sia il consolidamento della zona Champions, con la sfida contro il Sassuolo alle porte, la dirigenza è già proiettata verso la costruzione della rosa per la prossima stagione. Il reparto avanzato è il settore sotto la lente d’ingrandimento: tra il futuro di Dusan Vlahovic e le nuove strategie di gioc o, il nome di Kolo Muani Juve sta scalando rapidamente le gerarchie nelle preferenze dei direttori tecnici. L’attaccante francese, attualmente in forza al Tottenham ma di proprietà del PSG, ha vissuto una stagione fatta di alti e bassi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, l’attaccante ha preso una decisione importante: le ultimissime sul possibile ritorno in bianconero

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