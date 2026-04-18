Juve si avvicina il ritorno di Kolo Muani | cifre e dettagli | CM

L’attaccante, attualmente al Paris Saint-Germain, si avvicina a un possibile ritorno alla sua vecchia squadra. Secondo fonti vicine alla trattativa, le parti stanno discutendo i dettagli del trasferimento, con cifre che sarebbero state già concordate. La decisione definitiva potrebbe arrivare nelle prossime settimane, mentre l’atleta si prepara a lasciare il club parigino.

L’attaccante si appresta a fare ritorno al Paris Saint-Germain ma la sua permanenza in Francia rischia di avere i giorni contati. C’è prima la qualificazione alla prossima edizione della Champions League da conquistare e poi la Juve si potrà concentrare sul calciomercato in entrata. Sono tantissimi i nomi che circolano alla Continassa in vista della prossima stagione, quando la dirigenza di corso Galileo Ferraris conta di mettere a disposizione di Luciano Spalletti una rosa competitiva sia per tornare a vincere lo scudetto che per recitare un ruolo da protagonista anche in Europa. A prescindere dal futuro di Vlahovic, la Juve farà un altro importante investimento in attacco e tutti gli indizi portano a Kolo Muani che ha già indossato la casacca bianconera da gennaio all’estate 2025 totalizzando 16 presenze e 8 reti.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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