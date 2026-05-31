Kimi Antonelli Sofia Goggia | Motogp al Mugello super vip e sportivi che festa Sono 178mila i biglietti staccati
Al Mugello, 178.000 biglietti sono stati venduti per il Gran Premio di MotoGP. La giornata ha visto la presenza di numerosi ospiti vip e sportivi nelle tribune e nel paddock. La manifestazione ha attirato un pubblico numeroso, con tifosi e appassionati che hanno affollato il circuito. Tra gli spettatori si sono notati personaggi noti provenienti dal mondo dello sport e dello spettacolo.
La festa dei motori: a Scarperia coreografia da sogno con i cartelli tricolori in tribuna e con il grande sorvolo delle Frecce. Tantissimi i volti noti: c’erano anche le azzurre della pallavolo Scarperia (Firenze), 31 maggio 2026 – Una giornata con tantissimi vip in tribuna e al paddock. Il Motogp del Mugello è sempre un appuntamento top, che richiama molti volti noti ma che porta anche una marea di tifosi: sono 178mila nei tre giorni i biglietti staccati per un evento globale, che porta il mondo nel circuito di Scarperia. Sono 90mila i biglietti staccati solo per la giornata di domenica. Un grande successo, con il Motogp che torna a infiammare gli appassionati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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