Kimi Antonelli Sofia Goggia | Motogp al Mugello super vip e sportivi che festa Sono 178mila i biglietti staccati

Notizia in breve

Al Mugello, 178.000 biglietti sono stati venduti per il Gran Premio di MotoGP. La giornata ha visto la presenza di numerosi ospiti vip e sportivi nelle tribune e nel paddock. La manifestazione ha attirato un pubblico numeroso, con tifosi e appassionati che hanno affollato il circuito. Tra gli spettatori si sono notati personaggi noti provenienti dal mondo dello sport e dello spettacolo.