Il circuito del Mugello ospita il Gran Premio d’Italia di motociclismo dal 29 al 31 maggio, segnando il 50° anniversario della gara. La manifestazione prevede gare di MotoGP, Sprint Race, e competizioni come Frecce Tricolori e Harley-Davidson Bagger World Cup. Sono rimasti pochi biglietti disponibili per assistere all’evento, che celebra mezzo secolo di motociclismo nel paese.

La vendita dei biglietti per il Gran Premio d’Italia della MotoGP al Mugello entra nella fase conclusiva. Nel weekend del 29, 30 e 31 maggio l'iconico tracciato alle porte di Firenze festeggia lo storico traguardo dei 50 anni dal primo GP d’Italia di motociclismo. Mezzo secolo in cui è stato scritto il mito del Mugello, tra campioni e rivalità che lo hanno reso uno degli appuntamenti più iconici del Motomondiale. E a questo contribuisce anche la straordinaria bellezza del tracciato, indubbiamente uno dei più affascinanti al mondo. Tra una settimana i motori della MotoGP e gli appassionati provenienti da tutto il mondo accenderanno i 5. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La MotoGP fa tappa al Mugello, ultimi biglietti per il GP d’Italia dei 50 anni

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MotoGP top speed record 367km/h at Mugello in 2022 by KTM driver Oliveira during the warm up

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