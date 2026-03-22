Sofia Goggia conquista la Coppa del Mondo di Super-G

Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di Super-G. Dopo la discesa della neozelandese Alice Robinson, che era l’unica a poterle togliere il primato, le lacrime di gioia sono scese sul suo volto all’annuncio dello speaker. Robinson si è piazzata alle sue spalle. La gara si è conclusa con questa vittoria per Goggia.

Le lacrime di gioia all’annuncio dello speaker dopo la discesa della neozelandese Alice Robinson, l’unica che poteva toglierle il primato, piazzata alle sue spalle. Sofia Goggia vince la coppa del mondo di Super-G a Lillehammer. La sciatrice azzurra al momento è in testa nella gara che fa parte delle finali di Coppa del Mondo dello sci alpino femminile. Alle sue spalle due atlete tedesche, Weidle-Winkelmann e Aicher, staccate rispettivamente di 60 e 61 centesimi. Devono scendere ancora una dozzina di atlete ma ormai nessuna può insidiarla per la conquista della Coppa di specialità. Si tratta della prima coppa di Super-G nella sua carriera, il quinto globo di specialità in assoluto dopo i quattro vinti in discesa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sofia Goggia conquista la Coppa del Mondo di Super-G Articoli correlati Goggia da brividi: conquista la Coppa del Mondo di superGSofia Goggia conquista la Coppa del Mondo di superG 2025/26 e aggiunge un nuovo capitolo straordinario alla sua carriera. Sofia Goggia in testa alla coppa del mondo di supergiganteLa svizzera Malorie Blanc ha trionfato nel Supergigante di Coppa del mondo di Crans-Montana, l'ultimo appuntamento per lo sci alpino femminile prima... Sofia Goggia torna alla vittoria a Val d'Isere | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26 Tutto quello che riguarda Sofia Goggia Temi più discussi: Sci Alpino: Coppa del Mondo femminile 2025/26 - Laura Pirovano conquista la Coppa di Discesa - Video; Dove vedere la discesa nel superG femminile con Sofia Goggia a Lillehammer; Tris consecutivo per Pirovano: vince la coppa di discesa! Rivivi il LIVE; Michela Moioli: le medaglie, l'idolo Lindsey Vonn e l'amicizia con Sofia Goggia. Chi è la campionessa olimpica. Sofia Goggia conquista la Coppa del Mondo di Super-GLe lacrime di gioia all'annuncio dello speaker dopo la discesa della neozelandese Alice Robinson, l'unica che poteva toglierle il primato, piazzata alle sue ... lapresse.it DIRETTA - Lillehammer: Goggia riesce nell'impresa, vince la coppa di specialitàSofia Goggia si emoziona e conquista matematicamente la sua Coppa di specialità. Sui canali Rai in diretta la gara femminile dalle 10:15 e maschile dalle 11:45. Segui gli aggiornamenti su Rainews.it ... rainews.it Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di superG: la sua rivale diretta, la neozelandese Alice Robinson, è sempre rimasta indietro commettendo anche un grave errore sulla compressione della pista di Kvtifjell. Al traguardo è settima a due secondi e 41, co facebook ULTIM'ORA SCI ALPINO Sofia #Goggia vince la Coppa del Mondo di SuperG #SkySport x.com