Calciomercato Inter | cosa pensa Bastoni del passaggio al Barcellona e qual è il vero ostacolo nell’operazione Nuovissima rivelazione

Durante le ultime settimane si sono intensificate le voci sul possibile trasferimento di Bastoni al Barcellona. Il difensore sembra aperto alla possibilità di cambiare squadra, anche se alcuni ostacoli legati alla trattativa complicano il trasferimento. La questione principale riguarda le condizioni economiche e le modalità di accordo tra le parti. L’Inter continua a monitorare la situazione, senza yet ufficializzare decisioni definitive.

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