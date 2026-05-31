Centrodestra nel caos su ingresso Ucraina in Ue Crosetto dà ragione a Salvini | Ora è molto difficile

Il ministro della Difesa ha dichiarato che l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea è ora “molto difficile”. Questa posizione arriva dopo che nei giorni scorsi un esponente del centrodestra aveva posto un veto sull’argomento. La posizione del ministro si aggiunge a quella di altri esponenti politici, creando tensioni all’interno della coalizione di governo. La discussione sull’adesione ucraina all’Unione Europea continua a essere oggetto di dibattito pubblico e politico.

Il ministro della Difesa Crosetto, dopo il veto posto nei giorni scorsi da Matteo Salvini, frena sull'ingresso dell'Ucraina nell'Ue, definendolo "molto difficile. Non solo politicamente, ma perché se entrasse in Europa, con la sua grandezza e il suo sistema economico, ci sarebbe immediatamente una crisi nel settore agricolo gravissima per molti paesi Ue che nessuno, neppure i tedeschi, può permettersi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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