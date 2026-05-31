Kickboxing | Oxangela Lepore conquista il doppio oro a Jesolo
Un’atleta irpina di kickboxing ha vinto due medaglie d’oro in un fine settimana a Jesolo, competendo in due discipline diverse. La vittoria è arrivata grazie alle sue prestazioni sul ring, che le hanno permesso di conquistare i titoli nazionali in entrambe le categorie. La sua preparazione e l’impegno sono stati determinanti per questo doppio successo. La competizione ha attirato numerosi partecipanti da tutta Italia, e l’atleta ha avuto il supporto del suo team durante l’evento.
? Domande chiave Come ha fatto a dominare due discipline diverse nello stesso weekend?. Chi ha guidato l'atleta irpina verso questo doppio successo nazionale?. Perché la costanza tecnica di Oxangela è considerata un caso raro?. Quali sono le prossime sfide internazionali previste per la campionessa?.? In Breve Competizione disputata a Jesolo nelle giornate del 29 e 30 maggio 2026.. Vittoria ottenuta nella categoria cinture BMN +70 kg Junior.. Ringraziamenti al coach Claudio De Luca e al team di allenamento.. Successo sportivo che dà prestigio alla realtà di Prata di Principato Ultra.. Due titoli nazionali per Oxangela Lepore a Jesolo nelle specialità kicklight e light contact. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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