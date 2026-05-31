Kickboxing | Oxangela Lepore conquista il doppio oro a Jesolo

Notizia in breve

Un’atleta irpina di kickboxing ha vinto due medaglie d’oro in un fine settimana a Jesolo, competendo in due discipline diverse. La vittoria è arrivata grazie alle sue prestazioni sul ring, che le hanno permesso di conquistare i titoli nazionali in entrambe le categorie. La sua preparazione e l’impegno sono stati determinanti per questo doppio successo. La competizione ha attirato numerosi partecipanti da tutta Italia, e l’atleta ha avuto il supporto del suo team durante l’evento.