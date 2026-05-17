Un giovane tennista ha ottenuto una medaglia d’oro nel doppio under 14 in un torneo in Albania. Durante la competizione, è stato seguito da due allenatori che hanno lavorato con lui nel corso delle ultime stagioni. Il ragazzo frequenta regolarmente la scuola, riuscendo a gestire gli impegni sportivi e scolastici senza problemi. La vittoria segna un risultato importante per la sua carriera, arrivato in un evento internazionale. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

? Punti chiave Chi sono gli allenatori che hanno guidato il talento di Luigi?. Come riesce il giovane tennista a conciliare sport e scuola?. Quale ruolo ha giocato l'istituto Bozzano-Centro nel suo successo?. Quali sono i prossimi obiettivi internazionali del tennista brindisino?.? In Breve Allenatori Micolani del Kick Off di Lecce e Ct Maglie hanno guidato l'atleta.. L'istituto comprensivo Bozzano-Centro supporta il percorso scolastico del tennista nato nel 2012.. Il successo in Albania consolida i precedenti traguardi regionali, macroarea e nazionali.. Il programma futuro prevede nuovi tornei internazionali Tennis Europe per scalare le classifiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennis, Luigi Lamarina conquista l’Albania: oro nel doppio U14

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