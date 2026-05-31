Un giornalista si trasferisce in una città per approfondire le accuse di abusi presso un ashram legato a un santone. Viene trovato morto in circostanze che non sono state chiarite, con la polizia che indaga sul suo decesso. La vicenda si inserisce in un quadro di sospetti e omertà, mentre le autorità locali cercano di fare chiarezza sui fatti. La storia si svolge in un contesto di corruzione e manipolazione, senza che siano stati ancora svelati tutti i dettagli delle indagini.

Un giornalista arriva in città per indagare sugli abusi commessi nell’ashram del santone Anand Shri, ma viene ucciso in circostanze misteriose. Pawan, agente di polizia incaricato della sua protezione, comincia a essere consumato dal senso di colpa e si imbarca in una crociata personalissima per consegnare il colpevole alla giustizia. Le indagini sembrano dare la colpa dell’omicidio a un ragazzino, ma il protagonista di Kartavya intende vederci chiaro. Da quel momento l’indagine si trasforma sempre più in una discesa dentro un sistema marcio e corrotto fino al midollo, dove politici, uomini di potere, criminali e persino le forze dell’ordine sembrano far parte di un medesimo meccanismo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Kartavya: dall’India un poliziesco disilluso sull’ombra della corruzione – Recensione

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