Garlasco l’ombra della corruzione sulle prime indagini | svolta decisiva per la chiusura del fascicolo

Le indagini sulla vicenda di Garlasco si sono concentrate sulle accuse di corruzione coinvolgendo alcune persone durante le prime fasi dell'inchiesta. Recentemente, gli investigatori hanno completato le verifiche e stanno preparando la documentazione finale. La questione ha attirato l’attenzione degli inquirenti, che hanno approfondito i collegamenti tra le persone coinvolte e le procedure investigative. La chiusura del fascicolo sembrerebbe ormai prossima.

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L'inchiesta bresciana sulla presunta corruzione legata alle prime fasi del delitto di Garlasco è ormai giunta alle battute finali. Oggi, 9 maggio, la Procura di Brescia si appresta a ricevere l'informativa conclusiva della polizia giudiziaria: un atto tecnico che precederà di pochi giorni la.🔗 Leggi su Bresciatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Delitto di Garlasco, conto alla rovescia per la chiusura delle indagini - Ore 14 del 27/04/2026 Notizie correlate Garlasco, Venditti indagato per corruzione: rumors, la settimana della svolta?È alle battute finali l'inchiesta della Procura di Brescia sulla presunta corruzione della famiglia di Andrea Sempio nei confronti dell'ex... Garlasco, verso la chiusura delle indagini su Andrea Sempio: i tempi della periziaÈ passato esattamente un anno da quando l’Italia ha scoperto che il caso dell’omicidio di Chiara Poggi era tornato sotto la lente degli investigatori. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Su Garlasco l’ombra di un’altra vittima; Garlasco, l'audio choc di Sempio in auto: Cercai Chiara, lei mi riattaccò il telefono. Spunta l'ombra del rifiuto; Delitto di Garlasco, Andrea Sempio convocato in Procura: l'ombra del DNA e quel colpo di scena che riapre il caso dopo 19 anni; Garlasco, l’ombra dell’odio dietro il delitto. Garlasco, documenti segreti passati ai legali: così fu sabotata la prima inchiesta su SempioI contatti sospetti tra un luogotenente e l’indagato, le mail tra la procuratrice di Milano e l’aggiunto Venditti. E l’ombra di un depistaggio ... milano.repubblica.it Garlasco, carabinieri: i legali di Sempio ottennero illecitamente l’esposto della difesa di StasiI carabinieri: i legali di Sempio ottennero illecitamente l'esposto Stasi. L'ex pm Venditti e il padre di Sempio sono indagati a Brescia. L'ex procuratrice Barbaini avrebbe suggerito un esposto contro ... blogsicilia.it Garlasco, Sempio e le accuse: "Io questo fatto atroce non l'ho commesso" x.com