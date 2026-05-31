karate ijirashii dojo di carpi sono ben sette medaglie

Nel fine settimana, i giovani dell’associazione Ijirashii Dojo di Carpi hanno partecipato a una competizione di karate. Durante le due giornate, hanno conquistato complessivamente sette medaglie. La gara si è svolta con la presenza di numerosi partecipanti e ha visto i ragazzi impegnati in diverse categorie. Il Maestro Dario Falavigna ha seguito gli atleti durante tutto l’evento.

Sono state due giornate intense quelle vissute nello scorso fine settimana dai ragazzi dell’associazione Ijirashii Dojo di Carpi, guidati dal Maestro Dario Falavigna. Al sabato lo stage nazionale con il Maestro Paolo Bolaffio che ha richiamato oltre un centinaio di atleti a Padova e poi alla domenica il campionato nazionale Aics Makotokai, organizzato dalla scuola Jin Dojo di Padova nella città veneta. L’associazione carpigiana era al via con 16 atleti che hanno conquistato sette podi, sei dei quali nella specialità kata. Sul gradino più alto con la medaglia d’oro al collo si è piazzata Alessia Reibaldi, al secondo posto con la medaglia d’argento Bianca Morgotti, Emma Ambrosetti e Cristian Gaina (unico nella specialità Kumite), al terzo posto col brezzo hanno concluso Leonardo Bellini, Carmela Attianese e Alessandro Taddia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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