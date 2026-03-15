Karate l’Italia chiude con ben 8 medaglie al Premier League di Roma

Si è appena conclusa a Roma la tappa della Premier League di karate 2026, evento che ha visto l’Italia conquistare otto medaglie, un risultato importante per gli atleti italiani. La competizione ha coinvolto numerosi praticanti provenienti da diverse nazioni, e i partecipanti hanno disputato le varie categorie con intensità e determinazione. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme sportive e di sicurezza stabilite.

Si è conclusa la tappa di Roma della Premier League di karate 2026. Per l’Italia risultati sensazionali con ben otto medaglie conquistate. Sopra tutti la medaglia d’ oro di Matteo Fiore negli 84 kg, arrivata al termine di una finale tiratissima. L’azzurro ha affrontato il russo Eduard Gasparian, 21 anni. Medaglia d’argento per Viola Lallo nei 55 kg. Oggi è stata sconfitta in finale dalla bosniaca Nejra Sipovic. Ottimo risultato anche per Erminia Perfetto. L’azzurra nei 50 kg ha conquistato la medaglia di bronzo battendo in finale Yun-Chen Hsiao (Taipei). Nella stessa categoria, bronzo anche per Ludovica Legittimo. La 19enne ha superato Hsin-Yu Chan (Taipei). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Karate, l’Italia chiude con ben 8 medaglie al Premier League di Roma Articoli correlati Karate, l’Italia chiude la tappa di Istanbul di Premier League con due medaglie di bronzoL’Italia saluta la tappa di Istanbul (Turchia) valevole per la Premier League di karate 2026 con due medaglie di bronzo conquistate. Premier League di Karate a Roma, Valdesi: “L’Italia è pronta a dare battaglia, il pubblico si divertirà!”Ostia – Mancano meno di due giorni alla tappa romana della Premier League di karate, che prenderà il via venerdì mattina al PalaPellicone di Ostia,... Una selezione di notizie su Premier League di Temi più discussi: Verso la Premier League di Roma, il DTN Valdesi: L’Italia è pronta a dare battaglia, il pubblico si divertirà!; Karate, la Premier League di Roma si apre nel segno di Viola Lallo; Premier League di Karate a Ostia, oggi via alle gare. In serata la cerimonia d’apertura; Pressione, identità e consapevolezza: i tre volti dell’Italia del karate arrivano a Roma. Karate, la Premier League di Roma si apre nel segno di Viola LalloLa seconda tappa della Premier League 2026 di karate, in corso di svolgimento a Roma, sorride ai colori azzurri. In casa gli atleti italiani si esaltano ... oasport.it Karate Premier League di Roma: Fiore in finale per l’oro, Ghinami e Avanzini per il bronzoAncora segnali molto positivi per l’Italia nella seconda giornata della Premier League di Roma, dedicata alle eliminatorie – fino alle semifinali comprese – del kata maschile e di alcune categorie di ... repubblica.it Premier League di KARATE - Roma - Matteo Fiore conquista la medaglia d'Oro nella categoria -84 kg! x.com All’età di 16 anni e 74 giorni è così diventato il più giovane marcatore nella storia della Premier League facebook