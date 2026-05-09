Campionato regionale di karate la Samurai Dojo conquista il podio nella classifica generale
Durante il campionato regionale di karate, riservato alle categorie cadetti e valido per la qualificazione ai campionati nazionali, la Asd Samurai Dojo di Reggio Calabria ha ottenuto ottimi risultati. La squadra ha conquistato il podio nella classifica generale, dimostrando la crescita del settore giovanile e il livello elevato delle proprie performance. La competizione ha visto numerosi partecipanti provenienti da diverse realtà della regione.
Al campionato regionale di karate kumite e kata categoria cadetti, valido per la qualificazione al campionato nazionale, la Asd Samurai Dojo di Reggio Calabria si è distinta con una prestazione di altissimo livello, confermando la crescita costante del proprio vivaio giovanile.Guidata dal maestro.🔗 Leggi su Today.it
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