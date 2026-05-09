Campionato regionale di karate la Samurai Dojo conquista il podio nella classifica generale

Durante il campionato regionale di karate, riservato alle categorie cadetti e valido per la qualificazione ai campionati nazionali, la Asd Samurai Dojo di Reggio Calabria ha ottenuto ottimi risultati. La squadra ha conquistato il podio nella classifica generale, dimostrando la crescita del settore giovanile e il livello elevato delle proprie performance. La competizione ha visto numerosi partecipanti provenienti da diverse realtà della regione.

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