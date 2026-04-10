Milano ha incassato 178,6 milioni di euro dalle multe nel primo trimestre del 2026, la cifra più alta tra le città italiane. Tra i comuni più piccoli, Bellagio si distingue come una delle località più multate, mentre il record di sanzioni è stato registrato a Bonate Sotto. Questi dati sono stati resi noti attraverso le statistiche ufficiali provinciali relative ai pagamenti derivanti da infrazioni del codice della strada.

Milano, 10 aprile 2026 – Le città regine delle multe in Lombardia? Al “vertice” della classifica degli incassi sui proventi di multe e sanzioni a carico degli automobilisti per violazioni del Codice della Strada ci sono Milano (178,6 milioni di euro), Brescia (12,8 milioni di euro) e Bergamo (8,4 milioni di euro). Il dato emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope. Seguono nella graduatoria lombarda i comuni di Monza (5,7 milioni di euro), Como (5,5 milioni di euro), Mantova (4 milioni di euro), Pavia (2,6 milioni di euro), Varese e Lecco (2,4 milioni di euro) e Cremona (2,3 milioni di euro). Chiudono la classifica regionale i comuni di Sondrio e di Lodi che hanno incassato, rispettivamente, oltre 740mila e poco più di 215mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano incassa 178,6 milioni dalle multe (prima in Italia). Bellagio regina tra i comuni piccoli. Il record? A Bonate Sotto

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