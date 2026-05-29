La Juventus ha raggiunto 178 milioni di follower sui social media, superando di gran lunga Inter e Milan combinati. Il dato include tutte le piattaforme di social network. Nonostante l'umore dei tifosi, il club mantiene questa posizione di leadership online.

Sul campo piange, sui social sorride. Sorride eccome. La Juve domina la scena virtuale in Italia con 178 milioni di followers sulle varie piattaforme: da sola, supera il seguito di Inter e Milan insieme, considerato che il club nerazzurro ha 82,7 milioni di seguaci e quello rossonero 81. Lo studio del Cies spiega come la Juve abbia anche il settimo patrimonio social di tutti i club al mondo, un bacino di passione e senso di appartenenza nonostante i recenti risultati sportivi siano stati pessimi. L’analisi premia il lavoro del club nel settore della comunicazione, e in particolare del Creator Lab che in poco tempo è diventato il terzo braccio dell’area insieme all’ufficio stampa alla divisione dei digital media. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Social, la Juve domina: 178 milioni di followers totali, più di Inter e Milan messe insieme

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